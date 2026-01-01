Morweb and WordPress help you build nonprofit websites, but they focus on design and content — not fundraising. Zeffy gives you website tools plus donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so you can build your online presence and raise funds without losing money to transaction costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Morweb VS WordPress
🆓
Morweb charges $149/month plus card fees, and WordPress stacks monthly costs with plugin fees. Zeffy charges zero fees, so your donations go to your mission.
🧰
Morweb and WordPress require separate plugins for donations, events, and raffles. Zeffy includes everything you need to fundraise without juggling multiple systems.
🤝
Morweb limits support by plan level, and WordPress relies on community forums. Zeffy provides unlimited email support and live help for every user.
Website builders like Morweb and WordPress require multiple plugins and integrations to handle donations, events, and donor management. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform with zero fees, so you can focus on your mission instead of managing technical complications.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no cost. WordPress relies mainly on community forums, while Morweb limits support based on your plan level. With Zeffy, you get real human help whenever you need it, without paying extra fees.
Website builders focus on creating websites, but nonprofits need fundraising tools that actually work. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and auctions with zero fees. No plugins to manage or transaction costs eating into your donations.
Morweb charges $149 monthly plus transaction fees on every donation. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. A nonprofit raising $50,000 annually saves over $3,000 in fees alone.
WordPress requires multiple plugins for donations, events, and donor management - creating security risks and compatibility issues. Zeffy includes everything in one platform: donation processing, event ticketing, auctions, and donor CRM that work together seamlessly.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
