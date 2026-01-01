PatronManager and Qtego help you manage events and auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, mobile bidding, donor management, and fundraising tools — all with zero fees so every dollar from your events stays with your cause.
Patron Manager VS Qtego
PatronManager and Qtego charge fees on every ticket sold plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
PatronManager and Qtego require separate platforms for auctions, raffles, and donations. Zeffy handles ticketing, auctions, and donation forms in one simple system.
PatronManager and Qtego need custom quotes and technical setup. Zeffy gets your event page live today with templates built for nonprofit fundraising.
Zeffy is 100% free with no platform fees, subscriptions, or hidden costs. PatronManager charges $1 + 2% per ticket plus card fees, while Qtego requires custom quotes plus card processing fees. Every dollar goes to your mission.
Unlike PatronManager and Qtego which focus only on events, Zeffy combines event ticketing with donations, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising tools without juggling multiple platforms or paying multiple fees.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, while PatronManager charges $1 + 2% per ticket and Qtego requires custom quotes plus card fees. You keep every dollar raised for your cause.
Yes. While PatronManager and Qtego focus mainly on event management, Zeffy provides complete fundraising tools including donations, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Zeffy launches in minutes without technical expertise. PatronManager requires complex Salesforce setup that many small nonprofits struggle with, while Qtego needs custom implementation quotes.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
