PatronManager and SplashThat help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Patron Manager VS Splash That
Zeffy charges zero fees, so every dollar from your gala, workshop, or community event goes directly to your mission instead of platform costs.
Zeffy combines ticketing, donations, raffles, and auctions in one platform, while PatronManager and SplashThat force you to juggle separate tools.
Zeffy provides unlimited support and training for all users, unlike PatronManager's tiered support and SplashThat's plan-based limitations.
PatronManager charges $1 plus 2% plus card fees per ticket, eating into your event revenue. Zeffy offers completely free event ticketing with no platform fees, so 100% of ticket sales go directly to your cause.
SplashThat costs $21.5k annually plus processing fees and platform cuts. Zeffy provides free event management, ticketing, and donation processing, saving nonprofits thousands while offering auction and raffle tools SplashThat lacks.
Unlike PatronManager and SplashThat which focus only on events, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit: donation forms, peer-to-peer campaigns, membership management, online stores, and auctions - all with zero fees.
Event platforms like PatronManager and SplashThat charge fees that eat into your fundraising revenue. Zeffy offers completely free event ticketing, auctions, raffles, and donation processing with zero platform fees.
PatronManager charges $1 plus 2% per ticket, while SplashThat costs $21.5k annually plus fees. A nonprofit selling 500 tickets at $50 each would save $760 with Zeffy versus PatronManager, and thousands versus SplashThat.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
