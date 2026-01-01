Print Your Cause and Springly help you create online stores to sell merchandise, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Print Your Cause VS Springly
Print Your Cause takes 5% plus card fees, and Springly charges $45+ monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Print Your Cause and Springly force you to use product sales for donations and lack raffle features. Zeffy offers purpose-built tools for donations, raffles, and events.
Print Your Cause offers basic FAQs, and Springly limits phone support to premium users. Zeffy provides unlimited email support and regular training for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail sales. You get dedicated donation tools, donor management, and event ticketing without paying platform fees that eat into your fundraising revenue.
Zeffy charges zero platform fees while Springly starts at $45/month plus transaction costs. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping 100% of your fundraising dollars.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and event ticketing. Print Your Cause only handles merchandise sales, limiting your fundraising options.
Zeffy charges zero platform fees while Print Your Cause takes 5% of every sale and Springly charges $45+ monthly. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your fundraising revenue in your mission.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during business hours at no cost. Print Your Cause offers basic email support only, while Springly limits phone support to premium subscribers paying monthly fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
