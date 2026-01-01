Qtego and SplashThat help you manage fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, and donation forms — all with zero fees so every dollar from your gala, auction, or community event stays with your mission.
Qtego VS Splash That
Qtego and SplashThat charge custom quotes plus card fees on every ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event raises money for your mission.
Qtego and SplashThat handle ticketing but require separate tools for auctions, raffles, and donations. Zeffy includes everything in one platform.
Qtego and SplashThat offer tiered support with premium costs. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, with real people who understand donor stewardship.
Event platforms charge fees that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need for events plus donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Keep 100% of what you raise.
While Qtego requires custom quotes plus card fees and SplashThat costs $21.5k annually plus processing fees, Zeffy is completely free. No monthly fees, no platform cuts, no hidden costs.
Unlike event-only platforms, Zeffy covers your entire fundraising toolkit. Run events, collect donations, manage auctions, sell merchandise, and build peer-to-peer campaigns all in one place.
Event platforms limit support by plan tier and charge for premium help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no cost. Get live chat, phone support, and dedicated help whenever you need it.
Event platforms lock you into expensive, limited solutions. Zeffy gives you events plus donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero fees. Why pay thousands when you can keep 100% of what you raise?
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
