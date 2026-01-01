RaiseDonors and iDonate both offer donation tools for nonprofits, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation forms, recurring giving, and donor management features — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise Donors VS i Donate
💯
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while iDonate takes processing fees on every transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
RaiseDonors and iDonate require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and online stores all in one platform.
🤝
RaiseDonors and iDonate limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your small team succeed, whenever you need it.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift and iDonate takes processing fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your donations in your pocket where they belong.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, while both RaiseDonors and iDonate limit support to business hours only. Our team understands nonprofits and is available to help you succeed without restricting when you can get assistance.
Zeffy includes everything you need in one platform: donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores. RaiseDonors and iDonate focus mainly on donations, requiring you to pay for separate tools to run complete fundraising campaigns.
With Zeffy's 100% free platform, you keep every dollar donated. RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift, while iDonate charges $99/month plus 4% processing fees. For a nonprofit raising $10,000 monthly, that's over $6,000 saved annually with Zeffy.
Yes, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one free platform. RaiseDonors and iDonate focus mainly on donations, forcing you to pay for separate auction, raffle, and ticketing tools to run complete campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript