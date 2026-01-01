RaiseDonors and WeFund4U both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Raise Donors VS We Fund4U
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while WeFund4U takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
RaiseDonors and WeFund4U limit support to business hours and tier access by plan. Zeffy offers unlimited email and chat support to every nonprofit, anytime.
RaiseDonors and WeFund4U lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need for donations, events, and sales without extra platforms.
Zeffy charges zero fees on donations, while RaiseDonors takes $99/month plus 4.4% per gift. That means more money stays with your cause. Plus, you get unlimited support and all fundraising tools in one platform.
Unlike WeFund4U's limited crowdfunding focus, Zeffy offers complete nonprofit tools: donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. You also get dedicated support, not just business-hours-only help.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations. While competitors like RaiseDonors charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy keeps 100% of donations for your mission through optional donor contributions.
With Zeffy, you keep 100% of donations through optional donor contributions. RaiseDonors charges $99 monthly plus 4.4% per gift, meaning a $1,000 donation costs you $143. That's $143 less for your mission.
WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation and only offers basic crowdfunding. Zeffy gives you zero-fee donations, events, memberships, online stores, and unlimited support in one platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
