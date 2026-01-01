RaiseDonors and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Raise Donors VS Wonderful.org
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Wonderful.org limits your fundraising options. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
RaiseDonors and Wonderful.org require separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, and online stores in one platform.
RaiseDonors and Wonderful.org limit support by plan tier with slow response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on donations, while RaiseDonors takes $99/month plus 4.4% per gift. With Zeffy, 100% of every donation goes to your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support to all users, while Wonderful.org limits phone support to premium accounts only. Our team responds quickly and helps you succeed without charging extra for assistance.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, and online stores at no extra cost. RaiseDonors lacks these features, forcing you to pay for separate platforms and manage multiple systems for your fundraising events.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, online stores, and membership management at no cost. RaiseDonors and Wonderful.org lack these features entirely, forcing you to pay for multiple platforms and juggle different systems for your fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
