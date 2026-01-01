RallyUp and Betterworld both offer raffle tools for nonprofits, but they charge platform fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you professional raffle pages, ticket sales, winner selection, and donor management — all with zero fees so every raffle dollar goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rally Up VS Betterworld
RallyUp and Betterworld take up to 6.9% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
RallyUp and Betterworld focus only on raffles, leaving you to find separate tools for donations, events, and donor follow-up. Zeffy gives you everything in one place.
RallyUp and Betterworld limit support to business hours and paid plans. Zeffy offers unlimited email support and live help whenever your campaign needs it.
Zeffy charges zero platform fees for raffle ticket sales, while RallyUp takes up to 6.9% plus card fees. Your nonprofit keeps 100% of raffle proceeds with Zeffy, maximizing funds for your cause.
Unlike Betterworld's card fees plus platform cuts, Zeffy offers completely free raffle tools. You get ticket sales, winner selection, and compliance features without any platform fees eating into your fundraising revenue.
Yes, Zeffy provides a complete fundraising suite including donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns - all with zero platform fees. You won't need multiple tools like with RallyUp or Betterworld.
Zeffy operates on a different model where donors have the option to leave a voluntary contribution. This lets us offer 100% free raffle tools while RallyUp charges up to 6.9% plus card fees and Betterworld takes platform cuts.
Yes, Zeffy provides raffles, donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. Unlike RallyUp and Betterworld that require multiple tools, you get everything with zero platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
