ReadySetAuction and SchoolAuction.net help you run fundraising auctions, but they charge platform fees and processing costs that reduce your final proceeds. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ready Set Auction VS School Auction.net
ReadySetAuction and SchoolAuction.net take fees on every bid and transaction. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
ReadySetAuction and SchoolAuction.net limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
ReadySetAuction and SchoolAuction.net only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy manages auctions, donations, raffles, and ticketing in one system.
Zeffy offers 100% free auction tools with no platform fees, processing fees, or cuts from winning bids. ReadySetAuction charges annual fees plus card processing fees that reduce your fundraising revenue.
Yes! Zeffy provides a complete fundraising platform including donations, ticketing, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns. ReadySetAuction only handles auctions, requiring multiple tools.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus extensive help resources. ReadySetAuction limits support to business hours with potential delays during peak seasons.
Zeffy is 100% free with no platform fees, annual costs, or cuts from winning bids. ReadySetAuction charges annual fees plus processing costs, while SchoolAuction.net takes 3% of every winning bid plus card fees.
Zeffy handles auctions, donations, ticketing, raffles, and memberships in one platform. Auction-only tools like ReadySetAuction require multiple software subscriptions to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
