RebelGive focuses on churches while iDonate serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS i Donate
💸
RebelGive takes $49/month plus 1.9% per gift, while iDonate charges $99/month plus processing fees. Zeffy keeps 100% of donations in your hands.
🕒
RebelGive and iDonate limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support whenever you need help with your campaigns.
🧩
RebelGive and iDonate lack raffles, auctions, and ticketing features. Zeffy includes everything you need to run all your fundraising activities.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while iDonate costs $99/month plus 4% processing fees. Keep 100% of your donations instead of losing money to fees.
Yes, Zeffy includes everything you need in one platform: donations, events, ticketing, auctions, raffles, online stores, and memberships. RebelGive and iDonate only handle donations, forcing you to pay for multiple separate tools.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while iDonate charges $99/month plus processing fees. More of your donations stay with your cause.
Zeffy offers unlimited support through multiple channels anytime you need help. RebelGive and iDonate limit support to business hours only with restricted access, leaving you stuck when issues arise outside office hours.
Zeffy includes ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management at no cost. RebelGive and iDonate lack these features, forcing you to pay for multiple separate platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
