RebelGive focuses on churches while Wonderful serves general charities, but both still leave you managing separate tools for events, donor data, and communications. Zeffy combines donation forms, event ticketing, donor management, and email tools in one platform — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS Wonderful.org
RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while Wonderful.org takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
RebelGive only handles donations, and Wonderful.org lacks event tools. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one platform.
RebelGive and Wonderful.org limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per donation, which adds up quickly. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. Wonderful.org limits phone support to premium accounts only and varies support access by plan tier. Our team understands nonprofit needs and responds quickly to help you succeed.
Zeffy includes peer-to-peer fundraising, event ticketing, online stores, auctions, and raffles all in one platform at zero cost. RebelGive and Wonderful.org focus mainly on basic donations, requiring you to pay for additional tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Unlike RebelGive and Wonderful.org that focus mainly on basic donations, Zeffy includes everything you need: peer-to-peer campaigns, event ticketing, online stores, auctions, and raffles all in one platform.
RebelGive charges $49 monthly plus 1.9% per donation, which costs small nonprofits hundreds or thousands annually. Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. Every dollar donated goes to your cause, with donors having the option to leave voluntary contributions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
