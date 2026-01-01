RSVPify VS Whova

RSVPify and Whova help you manage event registration and check-in, but they charge fees that reduce your event revenue. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💸
RSVPify takes $0.90 per ticket plus card fees, while Whova charges 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your cause.
🧩
RSVPify and Whova focus on event ticketing but lack auction tools, donation processing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy handles all your fundraising needs in one place.
🤝
RSVPify and Whova offer limited support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of event size or budget.
Zeffy offers 100% free event management with no monthly fees, transaction costs, or per-ticket charges. Unlike RSVPify's monthly fees plus $0.90 per ticket, Zeffy lets you keep every dollar raised for your mission.
Yes, Zeffy combines event ticketing with full donation processing, peer-to-peer campaigns, and online stores. RSVPify and Whova focus only on events, requiring separate platforms for fundraising needs.
Zeffy is completely free with optional donor contributions. RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket, while Whova takes 3% plus $0.99 per ticket. These fees add up quickly for nonprofit budgets.
Zeffy offers complete event management with zero fees, while RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket and Whova takes 3% plus $0.99 per ticket. You keep 100% of ticket sales and donations with Zeffy.
Unlike RSVPify and Whova that only handle events, Zeffy combines ticketing with donations, peer-to-peer campaigns, and online stores. One platform covers all your fundraising needs without monthly fees or transaction costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript