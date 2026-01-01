RunSignup and Tiltify help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Run Signup VS Tiltify
💯
RunSignup takes 4% plus card fees and Tiltify charges 5% plus fees. Zeffy charges zero fees, so your peer-to-peer campaigns raise money for your mission.
🛠️
RunSignup focuses on race registration and Tiltify serves gaming streamers. Zeffy builds tools specifically for nonprofit donor stewardship and campaign management.
📞
RunSignup offers limited phone support and Tiltify provides gaming-focused help. Zeffy gives unlimited support from people who understand nonprofit fundraising.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction cuts, no hidden costs. RunSignup charges 4% plus card fees, while Tiltify takes 5% plus fees. Your supporters' donations stay with your cause, not platform profits.
Yes, Zeffy offers peer-to-peer campaigns, donor management, and tax receipts at zero cost. Unlike RunSignup's limited nonprofit tools or Tiltify's gaming focus, Zeffy provides complete fundraising features built specifically for nonprofit missions.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while RunSignup charges 4% plus card fees and Tiltify takes 5% plus fees. With Zeffy, every dollar raised goes directly to your cause, not platform fees.
Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at no cost. RunSignup limits phone support to premium plans only, while Tiltify provides tiered support based on payment levels.
Zeffy is built specifically for nonprofits with donor management, tax receipts, and campaign tools designed for your mission. Tiltify focuses on gaming streams and lacks essential nonprofit features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript