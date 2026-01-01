iDonate

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Donate button / Donation Link Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Secure Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
$149/mo
$149/mo + card fees per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
1.75% + $0.30
Debit transactions, with separate rates for credit cards and crypto/stock.
5.59% + $0.30
Bank cards, Amex, and ACH have different rates; alternatively a flat 4% per transaction on average.
Platform fees
N/A
None mentioned separately; included in monthly fees
4%
platform fee per transaction (included in processing)
Monthly fees
$149/mo
Starting price for Basic plan; Premium: $299/mo (paid monthly) or $270/mo (paid annually); Enterprise: Call for quote
$99/month
Starting price for Build Plan; Optimize Plan: $129/month (starting at); Starter Package: pricing not specified
Value for money
4.3
3.9

Features
4.3/5
Solid donation tool, but requires piecing together separate platforms for auctions, raffles, and ticketing.
3.9/5
Basic donations work, but you'll juggle multiple tools for events, auctions, and merchandise sales.
Donations
Accepts donations with processing fees that reduce your fundraising total
iDonate provides online donation forms with recurring giving options, but charges processing fees that reduce your fundraising revenue.
Ticketing
Basic event registration only - lacks advanced ticketing features for complex events
iDonate doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need additional software to sell tickets and manage event registration.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer options - supporters can't easily create their own fundraising pages
iDonate offers peer-to-peer fundraising tools, but with processing fees that eat into the funds your supporters raise for you.
Auctions
SecureGive doesn't offer auction tools - you'll need a separate platform to run fundraising auctions
iDonate doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.
Raffles
No raffle management tools - you'll need another solution for running fundraising raffles
iDonate doesn't provide raffle or lottery management features. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales.
Online store
No built-in store features - can't sell merchandise or products directly through the platform
iDonate doesn't include e-commerce functionality. You'd need additional software to sell merchandise or products online.
Memberships
SecureGive offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member-specific communications.
iDonate offers basic recurring donation setup for membership dues, but lacks dedicated membership management features like member directories, renewal tracking, or member-specific communication tools.
Donor Management/CRM
Basic donor tracking with donation history and contact information. Missing advanced segmentation, donor journey mapping, and relationship management features.
Basic donor database with contact information and giving history. Limited segmentation options and reporting capabilities compared to dedicated CRM solutions. No advanced donor journey tracking.
Emails & Newsletter
Limited email capabilities focused on donation receipts and basic thank-you messages. No built-in newsletter tools or donor communication campaigns.
Limited email capabilities focused on donation receipts and basic thank-you messages. No built-in newsletter creation tools or advanced email marketing features for donor engagement.
Payment Processing
Processes donations with standard payment gateway fees (2.9% + $0.30 per transaction) plus additional platform fees, making it more expensive than free alternatives.
Processes donations with standard payment gateway fees (2.9% + $0.30 per transaction) plus additional platform fees, making it more expensive than free alternatives. No built-in newsletter creation tools or advanced email marketing features for donor engagement.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations with standard payment gateway fees (2.9% + $0.30 per transaction) plus additional platform fees, making it more expensive than free alternatives.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations with standard payment gateway fees (2.9% + $0.30 per transaction) plus additional platform fees, making it more expensive than free alternatives.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
No tap-to-pay for in-person events
Credit Card Payments
Supported - Accepts all major credit cards with processing fees charged to donors or organizations
Yes - Accepts all major credit and debit cards
Apple Pay & Google Pay
Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay through their platform
Yes - Digital wallet payments supported
ACH / Bank Transfers
Not supported - SecureGive focuses on credit card and digital wallet payments for churches
Yes - Bank transfers available for recurring donations
Tap to Pay App
Not supported - SecureGive offers mobile giving through their church app, not tap-to-pay functionality
No - Mobile tap-to-pay functionality not available

Customer Support
4.3/5
3.9/5
Unlimited Support
SecureGive limits support to business hours with response times varying by support tier
iDonate does not offer unlimited support - assistance is limited to business hours and specific channels
Phone Support / Office Hours
SecureGive offers phone support during standard business hours for premium account holders
iDonate provides phone support during standard business hours for account holders
Webinars
SecureGive offers occasional training webinars for platform setup and donation optimization
iDonate provides occasional training webinars and product update sessions for users
Help Center
SecureGive maintains a help center with articles covering basic donation setup and troubleshooting
iDonate maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for their platform
Email
SecureGive provides email support during business hours for technical questions and account issues
iDonate offers email support during business hours for technical issues and account questions
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours, with premium features for higher-tier accounts
Business hours support through email and phone channels with limited availability outside standard hours