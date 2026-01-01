SecureGive focuses on churches while iDonate serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
Secure Give VS i Donate
SecureGive charges $149/month plus card fees, while iDonate takes processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors can give their full amount to your cause.
SecureGive and iDonate limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
SecureGive and iDonate focus only on donations, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles donations, events, raffles, and sales all in one system.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. SecureGive charges $149/month plus card fees, while iDonate takes processing fees from every donation. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited support through email, live chat, and phone during business hours. Unlike SecureGive and iDonate which limit support to business hours only, we're here when you need us most.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform. SecureGive and iDonate focus mainly on donations, requiring you to use multiple tools for different fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
