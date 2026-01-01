SecureGive focuses on churches while Wonderful serves UK charities, but both still charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management for churches and nonprofits worldwide — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Secure Give VS Wonderful.org
SecureGive charges $149/month plus card fees, and Wonderful.org takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising budget goes to your mission.
SecureGive and Wonderful.org focus only on basic donations, forcing you to juggle multiple platforms for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything in one system.
SecureGive limits support to business hours, and Wonderful.org restricts help based on giving volume. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. SecureGive charges $149/month plus 2.9% + 30¢ per transaction, which can cost thousands annually. Plus, Zeffy works for all nonprofits, not just churches like SecureGive.
While Wonderful.org claims to be fee-free, they actually charge processing fees that reduce your impact. Zeffy truly charges zero fees and offers complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management that Wonderful.org lacks.
Zeffy is the only platform that charges zero fees while providing everything nonprofits need: donation processing, event ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. You get more features and keep 100% of donations, unlike competitors who charge monthly fees or transaction costs.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. SecureGive costs $149/month plus 2.9% + 30¢ per transaction. Wonderful.org claims to be fee-free but still charges processing fees that reduce your impact.
Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, events, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero fees. SecureGive lacks auctions and ticketing, while Wonderful.org has limited features and hidden processing costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
