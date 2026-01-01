Shopify and Print Your Cause help nonprofits sell merchandise online, but both charge monthly fees plus transaction costs that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every dollar raised for your mission.
Shopify VS Print Your Cause
Shopify and Print Your Cause charge monthly platform fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Shopify and Print Your Cause focus on merchandise sales. Zeffy offers raffles, auctions, donations, and ticketing designed for nonprofit fundraising.
Shopify and Print Your Cause require multiple third-party apps for donor management and email marketing. Zeffy includes everything in one platform.
Shopify charges monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges, so 100% of donations reach your cause.
Yes. Zeffy offers donation forms, event ticketing, raffles, and merchandise sales in one platform. Shopify only handles product sales and requires expensive third-party apps for fundraising.
Absolutely. Zeffy includes donor management, tax receipts, peer-to-peer fundraising, and nonprofit reporting. Shopify treats supporters as customers without donation tracking or stewardship tools.
Shopify charges $29+ monthly plus 2.9% transaction fees. Print Your Cause takes 5% of every sale plus card fees. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs.
Yes. Zeffy combines donations, event tickets, raffles, merchandise sales, and donor management in one free platform. Ecommerce platforms require expensive add-ons for basic nonprofit needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
