Event Management Features
Event Registration ✓ ✓
Online Ticket Sales ✓ ✓ Online Ticket Sales ✓ ✓
In-Person Ticket Sales & Donations ✓ ✗ In-Person Ticket Sales & Donations ✓ ✗
Multiple Ticket Types & Pricing (VIP, Bundle, Early Bird) ✓ ✓ Multiple Ticket Types & Pricing (VIP, Bundle, Early Bird) ✓ ✓
Scannable E-Tickets & QR Code Check-In ✓ ✓
Attendee Management ✓ ✓ Attendee Management ✓ ✓
Seating & Table Management ✗ ✓ Seating & Table Management ✗ ✓
Event Website Builder ✓ ✓
Calendar Integration ✗ ✓ Calendar Integration ✗ ✓
Automated Reminder & Follow-Up Emails for Attendees ✓ ✓ Automated Reminder & Follow-Up Emails for Attendees ✓ ✓
Host Multiple Fundraisers (Raffles, Auctions, etc.) ✗ ✗
Virtual Event Support ✓ ✓ is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""></div></div></div></div></div></div>

Pricing
SplashThat: $21.5k/year + card fees + platform cut
Whova: 3% + $0.99 per ticket, plus card fees

Processing fees
SplashThat: N/A - Not publicly disclosed - Splash primarily focuses on event marketing and registration rather than payment processing.
Whova: 3.0% + $0.99 per paid ticket (using Stripe payout; no fees for free tickets)

Platform fees
SplashThat: $36,500/year - Annual platform fees vary by plan and license type. Enterprise base license starts at $36,500/year. Builder licenses ~$3,149/year, Crew licenses ~$1,574/year, Host licenses ~$5,699/year. Example: Pro plan with 5 Builder + 10 Crew licenses lists at $40,495/year (negotiates to $22,596-$29,764).
Whova: N/A - Custom quote required based on event size and service options selected

Monthly fees
SplashThat: N/A - Pricing is annual-based, not monthly. Pro and Enterprise plans require custom quotes - contact sales for pricing.
Whova: N/A - Custom quote required - pricing available upon request

Value for money
SplashThat: 4.5
Whova: 4.6

Features
SplashThat: 4.5/5 - Strong event ticketing, but limited fundraising tools beyond registration
Whova: 4.6/5 - Event-focused platform with extra fees and gaps in nonprofit essentials

Donations
SplashThat: No donation processing capabilities - SplashThat handles event registration payments but doesn't support general donation collection
Whova: Whova doesn't include donation tools. Whova doesn't include donation tools. You'd need to integrate third-party donation platforms and manage donor data separately.

Ticketing
SplashThat: Strong event registration and ticketing with customizable forms, waitlists, and promotional tools for various event types
Whova: Whova offers basic event registration and ticketing, but charges processing fees that eat into your fundraising revenue.

Peer-to-Peer Fundraising
SplashThat: No peer-to-peer fundraising tools - focuses on centralized event promotion rather than supporter-driven campaigns
Whova: Whova doesn't support peer-to-peer fundraising. Whova doesn't support peer-to-peer fundraising. You'd need additional tools to enable supporters to fundraise on your behalf.

Auctions
SplashThat: SplashThat doesn't offer auction functionality - it's focused on event registration and marketing, not fundraising auctions
Whova: Whova doesn't offer auction functionality. Whova doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual coordination to manage bidding and follow-up.

Raffles
SplashThat: No raffle or lottery functionality - designed for event ticketing, not chance-based fundraising activities
Whova: Whova doesn't include raffle functionality. Whova doesn't include raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.

Online store
SplashThat: Limited merchandise options through event registration add-ons, but no dedicated online store for ongoing sales
Whova: Whova doesn't provide e-commerce capabilities. Whova doesn't provide e-commerce capabilities. You'd need external store platforms to sell merchandise or products at events.

Memberships
SplashThat: SplashThat focuses on event registration rather than ongoing membership management. SplashThat focuses on event registration rather than ongoing membership management. Limited recurring payment options for member dues.
Whova: Whova offers basic attendee management and registration tracking, but lacks dedicated membership management features for ongoing donor relationships and recurring member engagement that nonprofits need.

Donor Management/CRM
SplashThat: Minimal donor tracking features. Minimal donor tracking features. Primarily stores event attendee data rather than comprehensive donor relationship management.
Whova: Whova focuses on event attendee data and networking features, but lacks robust donor management and CRM functionality needed for tracking donation history, donor relationships, and fundraising campaigns.

Emails & Newsletter
SplashThat: Event-focused email templates and reminders. Event-focused email templates and reminders. Limited newsletter capabilities beyond event promotion and follow-up communications.
Whova: Whova provides basic event communication tools and push notifications within their app, but doesn't offer comprehensive email marketing capabilities for ongoing donor outreach and newsletter campaigns.

Payment Processing
SplashThat: Basic payment collection for event tickets. Basic payment collection for event tickets. No built-in donation tools or fundraising features for nonprofit events.
Whova: Basic payment collection for event tickets. No built-in donation tools or fundraising features for nonprofit events.

Payment methods
SplashThat: Basic credit card processing for tickets only
Whova: No payment processing - networking platform only

Credit Card Payments
SplashThat: Basic support - Offers secure payment processing for event tickets and registrations
Whova: Not supported - Whova is an event management platform without built-in payment processing

Apple Pay & Google Pay
SplashThat: Not specified - Payment method options not clearly detailed on their platform
Whova: Not supported - Whova doesn't offer payment processing capabilities

ACH / Bank Transfers
SplashThat: Not supported - SplashThat focuses on event marketing and ticketing, not ACH payment processing
Whova: Not supported - Whova focuses on event engagement and networking, not payment processing

Tap to Pay App
SplashThat: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality for in-person events
Whova: Not supported - Whova specializes in event networking and engagement, not payments

Customer Support
SplashThat: 4.5/5
Whova: 4.6/5

Unlimited Support
SplashThat: SplashThat limits support based on plan tier and usage
Whova: Whova offers limited support based on plan tier

Phone Support / Office Hours
SplashThat: SplashThat offers phone support for premium plan customers only class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">SplashThat limits support based on plan tier and usage</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Whova offers limited support based on plan tier</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 SplashThat offers phone support for premium plan customers only
Whova: Whova provides phone support during standard business hours

Webinars
SplashThat: SplashThat offers occasional training sessions and product demos SplashThat offers occasional training sessions and product demos
Whova: Whova offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center
SplashThat: SplashThat maintains a knowledge base SplashThat maintains a knowledge base with articles and tutorials
Whova: Whova maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email
SplashThat: SplashThat provides live chat support during business hours
Whova: Whova provides live chat support during business hours Whova provides live chat support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team
SplashThat: Support access depends on plan — phone help limited to premium customers only Support access depends on plan — phone help limited to premium customers only
Whova: Platform designed for commercial events, not mission-driven teams