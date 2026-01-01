Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising while Vanco offers traditional donation processing, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Streamlabs Charity VS Vanco
💰
Streamlabs Charity and Vanco take 2.9% + fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
Streamlabs Charity only handles livestream donations, while Vanco requires separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything.
🛟
Streamlabs Charity offers basic email support with varying response times, and Vanco limits support by plan. Zeffy provides unlimited support for all users.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, while Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per donation and Vanco takes fees that reduce your impact. Every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. Unlike Vanco's tiered support system that prioritizes paying customers, every Zeffy user gets the same level of care and assistance.
Zeffy includes peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores at no cost. Streamlabs Charity only handles livestream donations, while Vanco requires separate software for most fundraising activities.
Zeffy is completely free for nonprofits with zero processing fees. Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per donation, while Vanco charges 2.9% plus fees. This means more money stays with your cause instead of going to payment processors.
Yes, Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform. Streamlabs Charity only handles livestream donations, while Vanco requires separate software for most fundraising activities.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript