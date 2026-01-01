Streamlabs Charity focuses on live streaming donations while WeFund4U targets team fundraising, but both charge processing fees that reduce your impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Streamlabs Charity VS We Fund4U
🎟️
Streamlabs Charity and WeFund4U take 2.9% + $0.30 of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
Streamlabs Charity and WeFund4U only handle donations, forcing you to juggle multiple platforms for events, raffles, and memberships. Zeffy gives you everything in one place with zero fees.
🤝
Streamlabs Charity and WeFund4U offer basic donor tracking with limited follow-up tools. Zeffy includes donor management, email templates, and acknowledgment automation to help you steward relationships properly.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Streamlabs charges 2.9% + $0.30 per donation and WeFund4U takes 5% plus card fees, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including auctions, raffles, memberships, and donor management. Unlike Streamlabs' streaming focus or WeFund4U's basic crowdfunding, we provide everything nonprofits need in one platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike Streamlabs Charity's 2.9% + $0.30 fees or WeFund4U's processing charges, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
Zeffy offers unlimited email support and live chat with real humans who understand nonprofits. While Streamlabs and WeFund4U provide basic help centers with delayed responses, we're here when you need us most.
Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including auctions, raffles, memberships, ticketing, and online stores. Streamlabs focuses only on streaming donations, while WeFund4U offers basic crowdfunding without these essential features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
