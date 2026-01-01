Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising while Wonderful.org handles traditional donations, but both limit your fundraising options. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Streamlabs Charity VS Wonderful.org
Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per donation, and Wonderful.org operates through corporate partnerships. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Streamlabs Charity only handles livestream donations, and Wonderful.org lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy gives you donations, events, raffles, and more in one platform.
Streamlabs Charity offers limited email support, and Wonderful.org provides standard business hours help. Zeffy includes unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per donation. Unlike both competitors, Zeffy provides complete nonprofit tools including donor management, event ticketing, auctions, and memberships all in one platform.
Zeffy is completely free with no platform fees, processing fees, or monthly charges. Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per gift, while Wonderful.org has standard processing fees. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, membership management, and built-in CRM. Both competitors focus only on basic donations and lack these essential fundraising tools that nonprofits need.
Zeffy provides unlimited email support and live chat with real humans who understand nonprofits. Unlike Streamlabs Charity's limited support tiers or Wonderful.org's business-hours-only help, our team is here when you need us most.
Yes! Zeffy includes everything nonprofits need: donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management. Streamlabs Charity and Wonderful.org only handle basic donations, forcing you to juggle multiple platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
