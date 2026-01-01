Blackbaud
All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns
Pricing
Varies
2.9% plus card fees per gift
Varies
3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees
2.9% + $0.30
for credit/debit cards; 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + $0.30 for ACH/bank transfers
2.99% + $0.30
for Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB (USD); 3.5% + $0.30 for American Express (USD); 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees
$0
No platform fees for Free Giving; optional paid add-ons available
$20
Starting at $20–$75 per Blackbaud NetCommunity Merchant Account
Monthly fees
$0
Starting at $0/month for Free Giving; Text-to-Give: $19/month; Giving + Church Management: $72/month; All Access: $119/month
$0
No monthly fees
Value for money
4.7
N/A
Features
4.5/5
Built for churches with core giving and event tools, but limited nonprofit customization and requires paid plans.
N/A
Enterprise platform with robust features, but a steep learning curve and complex multi-product setup.
Donations
Donation forms with recurring giving and text-to-give, built for churches rather than nonprofits.
Donation forms with customization and recurring giving, often requiring paid plans and IT support.
Ticketing
Event registration available on higher-tier plans, requiring a paid subscription.
Event management and ticketing via Altru, sold separately from fundraising tools.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising or campaign-based supporter tools.
Supports peer-to-peer campaigns but typically requires higher-tier plans and technical setup.
Auctions
No auction features; focused on church giving and event ticketing.
Silent and live auction tools available through Altru, but require enterprise-level subscription and implementation.
Raffles
No raffle tools; requires separate platforms for compliance and winner selection.
No built-in raffle tools; requires third-party integrations or manual management.
Online store
No online store functionality for product sales or merchandise.
No online store capabilities for selling merchandise or products.
Memberships
No membership tiers, recurring billing, or self-service portal for nonprofits.
Member management via Altru with portal access, renewals, and benefits tracking, but enterprise-only.
Donor Management/CRM
Church member database with giving history and attendance tracking, designed for churches rather than nonprofits.
Enterprise donor database with wealth screening, engagement scoring, and cross-product gift tracking.
Emails & Newsletter
Basic church communication tools with limited templates and automation for broader donor engagement.
Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation, sold as a separate add-on.
Payment Processing
Accepts cards, Apple/Google Pay, and ACH with fees of 2.9% + $0.30; separate app needed for in-person payments.
First-party processing through Blackbaud Merchant Services; organizations must use Blackbaud's processor.
Payment methods
Credit cards, digital wallets, ACH transfers, and in-person payments via mobile app.
Credit cards and digital wallets; in-person payments not supported natively.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through Stripe with 2.9% + $0.30 processing fees.
Accepts all major credit and debit cards through Blackbaud Merchant Services; requires their payment processor and setup fees.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe checkout on donation forms.
Digital wallets supported via Blackbaud checkout, typically for organizations using the full payment suite.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring giving, reducing fees on larger donations.
ACH bank transfers available through Blackbaud Merchant Services with additional monthly and per-transaction fees.
Tap to Pay App
Tithe.ly Go app enables mobile card readers and cash tracking for events and services.
In-person payments not supported natively; requires separate hardware and merchant account setup.
Customer Support
4.7/5
2.9/5
Unlimited Support
Support available on all plans but church-focused - faith-based resources with limited guidance for secular nonprofits
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times
Phone Support / Office Hours
Phone support available during business hours, primarily staffed for church operations and giving workflows
Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours
Webinars
Limited webinar content focused on church operations - no nonprofit-specific fundraising training available
No regular webinars or training sessions - enterprise customers get dedicated onboarding for $10,000+ contracts only
Help Center
Complete resource library with step-by-step guides but church-focused content with limited secular nonprofit guidance
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email
Email support with response times varying by plan tier - faster response for higher-paid subscribers
Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients
Nonprofit-Focused Support Team
Church-focused support with phone access but limited secular nonprofit guidance
Enterprise-tier support requires $10,000+ contracts - basic plans get slower email responses