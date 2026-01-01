TotalGiving and WeFund4U help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Totalgiving VS We Fund4U
TotalGiving charges 2.9% + 20p per transaction and WeFund4U takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
TotalGiving lacks auctions, raffles, and ticketing while WeFund4U offers limited fundraising options. Zeffy provides everything you need in one platform.
TotalGiving and WeFund4U limit support to business hours and specific tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. Totalgiving charges 2.9% + 20p per transaction, which adds up quickly and reduces your impact.
Zeffy offers comprehensive nonprofit tools at zero cost, while WeFund4U focuses mainly on team fundraising with limited nonprofit features and business-hours-only support.
Zeffy provides unlimited support, accepts all payment types including ACH and digital wallets, and includes donor management tools - all completely free for nonprofits.
Zeffy processes all payments at zero cost - no transaction fees, platform cuts, or hidden charges. Totalgiving charges 2.9% + 20p per transaction, while WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation.
Zeffy provides unlimited support via email, phone, and live chat with no restrictions. Both Totalgiving and WeFund4U limit support to business hours only, with premium tiers required for priority assistance.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
