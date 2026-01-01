Vanco and iDonate both offer donation processing, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools — online giving, recurring donations, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Vanco and iDonate charge 2.9% + fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Vanco and iDonate focus only on donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Vanco and iDonate limit support by business hours and subscription tiers. Zeffy offers unlimited email support to every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction and iDonate takes processing fees from every donation. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause, not to platform fees.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, while both Vanco and iDonate limit support to business hours only. Our team is here to help your nonprofit succeed without restrictions or extra costs.
Yes! Unlike Vanco and iDonate which focus mainly on donations, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and membership management - all at zero cost to your organization.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. Vanco takes 2.9% + $0.30 from every donation, while iDonate charges $99/month plus 4% in card fees.
With Zeffy, growth never costs you more. Other platforms increase fees as you raise more funds, but Zeffy stays free forever. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
