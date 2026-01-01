Whova and Zkipster help you manage events, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Whova charges 3% + $0.99 per ticket, and Zkipster costs $475/month. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising event actually raises money for your mission.
Whova and Zkipster focus on corporate events, not fundraising. Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, donations, and donor management built for nonprofits.
Whova and Zkipster limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, plus free training and onboarding.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not corporate events. You get donation processing, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles with zero platform fees. Event platforms charge 3%+ fees and lack fundraising tools your nonprofit actually needs.
Event platforms like Whova charge 3% + $0.99 per ticket plus card fees, while Zkipster costs $475/month plus overage fees. With Zeffy's zero-fee model, a $10,000 fundraising event saves you $300+ in platform fees alone.
Yes. While event platforms only manage attendees, Zeffy handles your entire fundraising operation. Run ticketed events, collect donations, manage donors, send newsletters, and process memberships all in one platform with zero fees.
Event platforms like Whova and Zkipster focus on corporate events, not nonprofit fundraising. Zeffy combines event ticketing with donations, auctions, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform built for your mission.
Traditional event platforms charge 3%+ fees and lack fundraising tools. They handle guest lists but can't process donations or manage ongoing supporter relationships. Nonprofits need integrated fundraising, not just event logistics.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
