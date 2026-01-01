Whova and Zoho Backstage help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising budget. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Whova VS Zoho Backstage
💯
Whova and Zoho Backstage charge 3% plus fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎯
Whova and Zoho Backstage focus on corporate networking events. Zeffy includes auctions, raffles, and donation processing built for nonprofit fundraising needs.
🤝
Whova and Zoho Backstage offer limited support tiers. Zeffy provides unlimited phone and email support to help you succeed, not just troubleshoot technical issues.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not corporate events. You get zero platform fees on donations, ticketing, and memberships, plus built-in donor management and tax receipts. Event platforms charge 3%+ fees and lack fundraising tools.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave a voluntary contribution. Event platforms like Whova charge 3% + $0.99 per ticket plus card fees, while Zoho Backstage adds monthly fees on top of processing costs.
No. Event platforms focus on attendee networking and registration, not fundraising. Zeffy offers auctions, peer-to-peer campaigns, donation processing, and ongoing donor relationships - all in one platform designed for nonprofits.
Zeffy offers zero platform fees on event tickets, donations, and memberships - all in one nonprofit-focused platform. Event management platforms charge 3%+ fees per ticket plus monthly costs, and lack fundraising tools like auctions and donor management.
Event platforms focus on corporate networking, not nonprofit needs. Zeffy combines ticketing with donation processing, tax receipts, peer-to-peer campaigns, and ongoing donor relationships - everything your organization needs without platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
