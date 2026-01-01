WildApricot focuses on membership management while BigCommerce handles general e-commerce, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Big Commerce
💯
WildApricot and BigCommerce take monthly fees plus payment markups. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
🛠️
WildApricot lacks auction features and BigCommerce requires workarounds for donations. Zeffy includes raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
☎️
WildApricot limits support by plan tier and BigCommerce restricts phone support to Enterprise customers. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Unlike eCommerce platforms built for retail businesses, Zeffy is designed specifically for nonprofits. You get zero platform fees on donations, events, and memberships - keeping 100% of what you raise. WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges, while BigCommerce adds monthly costs and card fees that eat into your mission funding.
Most eCommerce platforms lack essential nonprofit features. BigCommerce has no built-in donation tools or peer-to-peer fundraising, requiring costly third-party apps. WildApricot offers basic donations but no auction or raffle capabilities. Zeffy includes all these fundraising tools at zero cost, designed specifically for nonprofit success.
While WildApricot and BigCommerce limit support based on expensive plan tiers, Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. Our team understands nonprofit challenges and offers personalized help via email, live chat, and phone - not just generic eCommerce guidance.
Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of donations, event tickets, and membership fees. WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges on payments, while BigCommerce adds monthly costs and card fees that reduce your mission funding with every transaction.
Most eCommerce platforms lack essential nonprofit tools. BigCommerce has no donation features, auctions, or peer-to-peer fundraising without costly third-party apps. WildApricot offers basic donations but no auction or raffle capabilities. Zeffy includes all these fundraising tools at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
