WildApricot and Bonfire help you sell merchandise and manage online stores, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Bonfire
💸
WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges, and Bonfire takes 8% of every sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or merchandise campaign actually raises money for your mission.
🧩
WildApricot lacks auction and raffle tools, while Bonfire can't handle donations or ticketing. Zeffy gives you everything in one place so you can focus on donor stewardship, not platform management.
🛟
WildApricot limits support by subscription tier, and Bonfire offers no phone support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, regardless of your plan.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. WildApricot limits support by subscription tier, while Bonfire only offers basic email help. You get dedicated nonprofit expertise without paying monthly fees for better service.
Unlike merchandise platforms that take 8% per sale or charge monthly fees, Zeffy offers complete fundraising tools for free. You get donations, events, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform - not just online stores with limited nonprofit features.
Unlike eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers completely free fundraising tools. You keep 100% of donations while getting dedicated nonprofit features like peer-to-peer campaigns, auction management, and donor CRM - not just basic online stores.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities. WildApricot charges monthly subscriptions plus 2.9% transaction fees, while Bonfire takes 8% of every merchandise sale. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions, but your organization never pays platform fees.
Yes, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit beyond basic online stores. You get donation forms, event ticketing, membership management, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising - all integrated in one platform designed specifically for nonprofit success.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
