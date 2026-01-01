Wix VS WordPress

Wix and WordPress help you build websites, but they charge fees for donation processing and lack built-in fundraising tools. Zeffy gives you website building plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix and WordPress charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Wix and WordPress require separate CRM plugins and donor tools. Zeffy includes donor management, automated receipts, and giving analytics from day one.
Wix and WordPress need plugins, technical setup, and ongoing maintenance. Zeffy works immediately with donation forms, event tickets, and raffles ready to go.
Website builders focus on creating sites, not raising funds. Zeffy gives you everything you need to collect donations, sell tickets, and manage supporters without any fees eating into your budget.
WordPress requires monthly hosting fees plus payment processing costs on every donation. Zeffy is completely free with no monthly charges or transaction fees, so 100% of donations reach your cause.
Wix requires multiple paid plugins for donations, events, and donor management. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor tools in one free platform built for nonprofits.
Website builders offer limited support tied to paid plans. Zeffy provides dedicated nonprofit support with real humans who understand your fundraising challenges, not just website technical issues.
WordPress requires you to piece together plugins for donations, events, and donor management, each with separate fees. Zeffy gives you everything in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
