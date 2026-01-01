Wonderful and iDonate both offer donation tools for nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation capabilities — online forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Wonderful.org VS i Donate
Wonderful.org charges 2.9% + £0.30 per transaction and iDonate takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Wonderful.org and iDonate only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Wonderful.org and iDonate limit support to business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
