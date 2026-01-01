template 1 Before #GivingTuesday Your early gift could change everything 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide safe housing and recovery support for 25 people transitioning out of treatment. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to housing, counseling, and peer support — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows others that recovery is worth investing in. Thank you for believing in second chances. – The [Org Name] Team Copy content COPIED!

template 2 On #GivingTuesday Today is Giving Tuesday — your gift changes lives 🏠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide safe housing and recovery support for 25 people transitioning out of treatment. Every donation brings someone closer to stability. Your donation can help provide: - **$50** — one week of safe housing for someone in early recovery - **$125** — peer support group sessions for a full month - **$300** — complete housing and counseling support for one person **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's second chance →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 people access the safe housing they need to rebuild their lives. – The [Org Name] Team