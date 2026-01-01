Need quick, copy-and-paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero-fee tools so every dollar helps more people in recovery, without extra work.
Idea 1
Supporters sponsor recovery milestones ($10 for 30 days, $25 for 90 days, $50 for 6 months). Track progress live and celebrate each achievement together.
Idea 2
Let donors fund essential kits: Welcome Kit ($35), Job Interview Kit ($75), or Move-Out Kit ($150). Show real-time counter of kits funded.
Idea 3
Residents share anonymous recovery stories. Donors give $5-20 per story to fund house programs. Simple form collects stories; live counter shows impact.
Idea 4
Create a "Recovery Buddy" matching system where donors sponsor peer support relationships ($30/month). Track matches made and celebrate success stories together.
Idea 5
Donors fund daily essentials: $15 covers groceries, $25 covers transportation, $40 covers phone/utilities. Live tracker shows days of stability funded.
Idea 6
Host a virtual "Gratitude Gallery" where residents share recovery wins. Donors give $10-50 per milestone, funding house improvements and programs.
Giving Tuesday Social Captions for Sober Living Homes
template 1
template 2
template 3