Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Substance Abuse Treatment Programs

template 1

Before #GivingTuesday

Your early gift could change everything this Tuesday 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide 30 people in recovery with emergency counseling sessions and peer support when they need it most. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to recovery programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows others that recovery support matters. Thank you for believing in second chances. We're just getting started. – The [Org Name] Team
template 2

On #GivingTuesday

Today is the day — your gift saves lives 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 30 people in recovery with emergency counseling sessions and peer support when they need it most. Your donation can help provide: - **$35** — one emergency counseling session - **$85** — a week of peer support group meetings - **$200** — a full month of recovery support services **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's recovery journey →]({{donation_link}}) Together, we can help 30 people access the support they need to heal. – The [Org Name] Team
template 3

Thank you - Results + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $2,850** **18 people in recovery** now have access to emergency counseling sessions and peer support — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $143 in fees** — enough to fund 4 additional counseling sessions for people who need them most. *One supporter told us:* "Every message we received this week reminded us how powerful community can be when we rally around recovery." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing how your support is already changing lives. With gratitude, **[Organization Name] Team**
Giving Tuesday Social Captions for Substance Abuse Treatment Programs

template 1

**It's Giving Tuesday** — and today, your support can save lives. 💙 We're raising funds to provide **30 people in recovery** with emergency counseling sessions and peer support when they need it most. [Insert Donation Link] Your gift makes an immediate difference: **$35** = one emergency counseling session **$85** = a week of peer support group meetings **$200** = a full month of recovery support services Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — **your full gift funds recovery programs.** Recovery is possible. Your support makes it real. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
template 2

It's Giving Tuesday 💙 And recovery doesn't wait for perfect timing. Today we're raising funds for our emergency support program — helping people access treatment when they need it most. [Insert Donation Link] $25 = Crisis hotline support for one person $50 = Transportation to treatment for someone ready to start recovery $100 = Emergency housing for 3 nights during detox Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds recovery, not platform costs. Every person deserves a chance at healing. Your support today could be someone's turning point. Thank you for believing in second chances 💙 [Insert Donation Link] #GivingTuesday
template 3

It's Giving Tuesday — and we're showing up for the 1 in 10 Americans battling addiction who can't access treatment. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 today to fund recovery support services for families in our community. - $50 = one week of group therapy sessions - $150 = emergency housing for someone in early recovery - $300 = comprehensive intake and assessment We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to recovery — not processing fees. Proud of our small team for making healing possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Substance Abuse Treatment Programs

Idea 1

🌱 Recovery Milestone Sponsorships

🌱 Recovery Milestone Sponsorships
Supporters sponsor recovery milestones ($25 for 30 days, $50 for 90 days, $100 for 1 year). Share anonymous celebration posts and show live progress toward your funding goal.

Idea 2

🧰 Hope Kits Campaign

🧰 Hope Kits Campaign
Let donors fund recovery support kits at different levels: $30 basic needs, $75 wellness kit, $150 full support package. Track donations live and host optional kit-packing volunteer day.

Idea 3

💪 Stories of Strength Auction

💪 Stories of Strength Auction
Collect donated items/services from local businesses. Run 24-hour online auction with buy-it-now pricing. Every bid funds treatment programs while building community connections.

Idea 4

🎯 Sober Buddy Challenge

🎯 Sober Buddy Challenge
Supporters pledge $1-5 per day someone stays sober. Set 30-day goals, share anonymous progress updates, and celebrate milestones together while funding treatment programs.

Idea 5

📱 Text-a-Lifeline Drive

📱 Text-a-Lifeline Drive
Donors fund crisis support at $10 per text response, $50 per phone call, $100 per in-person session. Show live impact counter as funds unlock real-time help.

Idea 6

🏠 Safe Space Sponsorships

🏠 Safe Space Sponsorships
Let supporters sponsor recovery environment essentials: $25 bedding, $75 kitchen supplies, $200 furniture. Track donations live and host optional space setup volunteer day.

