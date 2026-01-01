Need quick, copy-and-paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero-fee tools so every dollar helps more people in recovery, without extra work.
Idea 1
🌱 Recovery Milestone Sponsorships
Supporters sponsor recovery milestones ($25 for 30 days, $50 for 90 days, $100 for 1 year). Share anonymous celebration posts and show live progress toward your funding goal.
Idea 2
🧰 Hope Kits Campaign
Let donors fund recovery support kits at different levels: $30 basic needs, $75 wellness kit, $150 full support package. Track donations live and host optional kit-packing volunteer day.
Idea 3
💪 Stories of Strength Auction
Collect donated items/services from local businesses. Run 24-hour online auction with buy-it-now pricing. Every bid funds treatment programs while building community connections.
Idea 4
🎯 Sober Buddy Challenge
Supporters pledge $1-5 per day someone stays sober. Set 30-day goals, share anonymous progress updates, and celebrate milestones together while funding treatment programs.
Idea 5
📱 Text-a-Lifeline Drive
Donors fund crisis support at $10 per text response, $50 per phone call, $100 per in-person session. Show live impact counter as funds unlock real-time help.
Idea 6
🏠 Safe Space Sponsorships
Let supporters sponsor recovery environment essentials: $25 bedding, $75 kitchen supplies, $200 furniture. Track donations live and host optional space setup volunteer day.
Giving Tuesday Social Captions for Substance Abuse Treatment Programs
template 1
template 2
template 3