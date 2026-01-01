template 1 Before #GivingTuesday Your early gift could change everything this Tuesday 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide 30 people in recovery with emergency counseling sessions and peer support when they need it most. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to recovery programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows others that recovery support matters. Thank you for believing in second chances. We're just getting started. – The [Org Name] Team Copy content COPIED!

template 2 On #GivingTuesday Today is the day — your gift saves lives 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 30 people in recovery with emergency counseling sessions and peer support when they need it most. Your donation can help provide: - **$35** — one emergency counseling session - **$85** — a week of peer support group meetings - **$200** — a full month of recovery support services **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's recovery journey →]({{donation_link}}) Together, we can help 30 people access the support they need to heal. – The [Org Name] Team Copy content COPIED!