Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - YMCA

template 1

Before #GivingTuesday

Your early gift kicks off something big 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when communities rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide 75 kids with after-school programs, swimming lessons, and safe spaces to grow. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to youth programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 15 donors to kick off our campaign → Your early gift builds momentum and shows other families what's possible. Thank you for believing in our kids. Let's make this Giving Tuesday count. – The [YMCA Name] Team
template 2

On #GivingTuesday

Today's your chance to change 75 kids' lives 🏊‍♀️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 75 kids with after-school programs, swimming lessons, and safe spaces to grow. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — one week of after-school care for a child - **$75** — swimming lessons for a month - **$150** — full semester of youth programming **100% of your donation goes to our kids** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give kids a safe place to thrive →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids the programs they need to learn, grow, and succeed. – The [YMCA Name] Team
template 3

Thank you - Results + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $4,850** **68 kids** now have access to after-school programs, swimming lessons, and safe spaces to grow — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $243 in fees** — enough to fund 10 more weeks of after-school care. *One parent told us:* "Knowing 100% of my gift goes to the kids makes me want to give again next year." [Follow us on Instagram]({{social_link}}) to see these stories unfold — we'll be sharing photos from swim lessons and after-school programs all winter long. With gratitude, **The [YMCA Name] Team**
Giving Tuesday Social Captions for YMCA

template 1

It's Giving Tuesday 💙 Today, we're raising funds to give 75 kids safe spaces to learn, grow, and thrive through after-school programs and swimming lessons. [Insert Donation Link] Your gift makes a real difference: **$25** = one week of after-school care **$50** = swimming lessons for a month **$100** = full semester of youth programming Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the kids who need it most. Together, we can give 75 kids the programs they deserve. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
template 2

It's Giving Tuesday! 💙 Our community center needs YOU today. We're raising funds to keep our youth programs running strong — basketball leagues, after-school care, and summer camps that change lives. [Insert Donation Link] $25 = A week of healthy snacks for kids $50 = New sports equipment for our teams $100 = A month of scholarships for families in need Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Every dollar you give goes straight to our kids and families. Thank you for believing in our community. Together, we're building stronger futures. 💙 #GivingTuesday
template 3

It's Giving Tuesday — and we're showing up for our community's youth. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to fund after-school programs that keep kids safe, engaged, and thriving. Your impact: - $25 = art supplies for one child - $50 = a week of healthy snacks - $100 = mentorship sessions for a month We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to programs — not processing fees. Proud of our small team for making this possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for YMCA

Idea 1

🏊 Swim-a-Thon Challenge

Members swim laps while supporters pledge per lap completed. Set a goal (500 laps = new pool equipment), track progress live, and celebrate with a community BBQ.

Idea 2

🎯 Skills Sponsor Drive

Let donors "sponsor" specific programs—$50 funds swim lessons, $100 covers youth basketball, $200 supports senior fitness. Show real impact with simple donation tiers.

Idea 3

💪 Membership Match Campaign

Challenge your community to help provide free memberships for families in need. Match donors with recipients through heartfelt stories and updates on lives changed.

Idea 4

💪 Healthy Habits Challenge

Host a "Healthy Habits Challenge" where community members log workouts, classes, or wellness activities. Sponsors pledge per activity completed, funding youth programs or equipment upgrades.

Idea 5

🏗️ Build Our Y Together

Create donation tiers for facility improvements—$25 updates locker rooms, $75 funds new equipment, $150 sponsors a family membership. Show progress with photos and impact stories.

Idea 6

🤝 Community Champions

Run a "Community Champions" campaign where local businesses sponsor specific programs or spaces. Feature sponsors prominently while raising funds for operations and scholarships.

