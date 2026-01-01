Airauctioneer and Handbid help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Airauctioneer VS Handbid
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while Handbid takes $1,396+ plus 3.5% on winning bids. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Airauctioneer and Handbid only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and events. Zeffy manages all your fundraising activities in one system.
Airauctioneer limits phone support to premium users, and Handbid restricts support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no extra cost.
Zeffy is completely free - no setup fees, no per-item charges, no percentage cuts. While Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees and Handbid costs $1,396+ plus 3.5% on winning bids, you keep 100% of what you raise with Zeffy.
Zeffy grows with you beyond auctions. When you're ready to expand fundraising, you already have donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer tools in one platform. No need to learn new systems or pay for multiple tools like with auction-only platforms.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and more. Unlike Airauctioneer's $1.25 per item fees or Handbid's $1,396+ costs, you keep every dollar raised. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While Airauctioneer and Handbid only focus on auctions, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and operate an online store all in one platform without switching between tools.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support for all users at no cost. Unlike Airauctioneer's limited hours or Handbid's tiered support, every nonprofit gets the same level of help regardless of event size or budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
