AlumnIQ focuses on higher education while Bonterra serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, donation processing, and campaign tools with zero fees — so you keep 100% of every donation to fuel your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Bonterra
AlumnIQ charges 3% plus card fees on every donation, while Bonterra adds 3% fees on top of $200+ monthly costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
AlumnIQ lacks auctions, raffles, and ticketing. Bonterra requires separate tools for events and e-commerce. Zeffy includes everything you need in one platform.
AlumnIQ's alumni focus creates unnecessary complexity for general nonprofits. Bonterra's enterprise pricing excludes smaller organizations. Zeffy offers free, dedicated support for all.
Zeffy is the only platform that offers 100% free donor management with zero transaction fees. While AlumnIQ and Bonterra charge monthly fees plus 3% on every donation, Zeffy keeps every dollar for your cause.
Zeffy provides unlimited support at no cost, including live chat, phone calls, and training resources. AlumnIQ and Bonterra limit support based on your plan tier, often charging extra for premium assistance.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, which reduces your fundraising impact. Plus, Zeffy includes built-in donation processing, while AlumnIQ requires separate payment integrations.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while Bonterra charges $200+ monthly plus 3% transaction fees. Small nonprofits save thousands annually with Zeffy's free platform that includes everything you need without the hefty price tag.
Yes! Unlike AlumnIQ and Bonterra that focus solely on donor tracking, Zeffy offers a complete fundraising suite including donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost with no transaction fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
