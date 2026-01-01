AlumnIQ focuses on higher education while eTapestry serves small nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online donation forms, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS E Tapestry
💰
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, eTapestry charges monthly fees plus $600 yearly. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auctions, raffles, and ticketing. eTapestry requires separate software for events. Zeffy includes everything in one platform.
🎧
AlumnIQ and eTapestry offer tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and eTapestry adds monthly fees plus $600 annually. You keep every dollar donated while getting complete CRM tools designed specifically for nonprofits.
Zeffy provides comprehensive donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at zero cost. Unlike AlumnIQ's alumni focus or eTapestry's limited features, Zeffy tracks all supporter types with unlimited contacts and custom fields for better relationship building.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all free. While AlumnIQ lacks these tools and eTapestry requires expensive add-ons, Zeffy gives you everything in one platform without hidden costs.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits. While AlumnIQ focuses mainly on higher education alumni and eTapestry charges monthly fees, Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools at zero cost.
Zeffy is completely free with optional donor contributions. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and eTapestry adds monthly fees plus $600 annually. With Zeffy, you keep every dollar donated to your cause.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
