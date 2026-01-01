AlumnIQ and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Salesforce
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, Salesforce costs $60 per user monthly plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, Salesforce needs third-party integrations. Zeffy includes everything you need for events and campaigns.
AlumnIQ focuses on alumni relations, Salesforce requires technical expertise. Zeffy works immediately for any nonprofit fundraising need.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You get complete CRM tools, donation forms, and receipt automation without any platform fees.
Zeffy provides ready-to-use donor management tools at zero cost, while Salesforce charges $60/user/month plus requires technical setup. You can start managing donors immediately without complex configurations or monthly fees.
Yes, Zeffy combines donation processing with complete donor management in one platform. Track giving history, send receipts automatically, and build relationships with supporters - all without platform fees eating into your budget.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero platform fees. Unlike AlumnIQ or Salesforce, you get donation forms, CRM tools, and automated receipts in one system without monthly costs or transaction fees.
Zeffy is 100% free with optional donor contributions, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and Salesforce costs $60/user/month. You keep more donations and avoid complex pricing structures.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
