AlumnIQ focuses on higher education alumni engagement while Sumac specializes in case management for human services nonprofits. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while Sumac charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auction, raffle, and ticketing tools. Sumac requires separate software for events and stores. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
AlumnIQ and Sumac offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size or budget.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike AlumnIQ's 3% per gift fees or Sumac's monthly charges plus processing costs, you keep every dollar donated while getting complete CRM tools.
Zeffy processes all payment types at zero cost to your nonprofit. AlumnIQ and Sumac both charge transaction fees plus require third-party payment processors, adding complexity and costs that eat into your donations.
Yes, Zeffy includes donor management plus event ticketing, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising at zero cost. AlumnIQ and Sumac require separate tools for these features, creating extra expenses and data silos.
Zeffy provides complete donor management at zero cost. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while Sumac requires monthly fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep 100% of donations and get full CRM features.
Yes, Zeffy combines donor management with event ticketing, online stores, auctions, and peer-to-peer fundraising in one platform. AlumnIQ and Sumac require separate third-party tools for these features, creating extra costs and data gaps.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
