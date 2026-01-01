AlumnIQ and Veracross help schools manage alumni and donor relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school's mission.
Alumn IQ VS Veracross
AlumnIQ and Veracross charge 3% per gift plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ serves alumni relations and Veracross manages school data. Zeffy gives you donation forms, donor stewardship, and fundraising tools designed for nonprofits.
AlumnIQ and Veracross track relationships but lack fundraising features. Zeffy combines donor management with donation processing, so you can engage supporters and collect gifts in one place.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, eating into your donations. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar goes to your mission. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Veracross charges monthly fees plus card fees and focuses on school administration, not nonprofit needs. Zeffy offers dedicated fundraising tools built for nonprofits at zero cost, helping you raise more without platform fees.
Yes. While AlumnIQ and Veracross focus on educational institutions, Zeffy is built specifically for nonprofits. We offer donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and auctions - all free with no hidden costs.
AlumnIQ and Veracross are built for schools, not nonprofits. They charge 3% per gift plus monthly fees, eating into your donations. Zeffy offers complete donor management built for nonprofits at zero cost, so every dollar stays with your mission.
Traditional donor management platforms take 3-5% of every donation through platform fees. Zeffy is 100% free with no hidden costs. Track donors, send thank-you emails, and manage relationships without losing money to fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
