Aplos focuses on accounting while CharityEngine offers comprehensive donor management, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Charity Engine
💸
Aplos charges $79/month plus card fees, CharityEngine costs $550/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Aplos lacks payment processing and email tools, CharityEngine missing raffles and ticketing. Zeffy includes donations, events, email, and more without extra software.
🚀
Aplos and CharityEngine require training and complex setup. Zeffy gets you accepting donations in minutes with simple, nonprofit-focused tools.
Zeffy provides complete donor management with zero platform fees, while Aplos costs $79/month and CharityEngine charges $550/month plus processing fees. You get donor profiles, gift tracking, and automated receipts without subscription costs draining your budget.
Yes, Zeffy offers professional donor tracking, automated thank-you emails, and detailed reports at zero cost. Unlike expensive donor management platforms, you keep 100% of donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees on every donation. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reports without monthly costs eating into your budget.
CharityEngine costs $550/month plus processing fees, making it expensive for smaller organizations. Zeffy provides the same donor management features at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes, Zeffy processes all donation types and manages donor data with zero platform fees. Unlike Aplos or CharityEngine, you won't pay monthly subscriptions or transaction fees, keeping more funds for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
