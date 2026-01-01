Aplos and ClearView CRM help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos VS Clear View CRM
Aplos charges $79/month plus card fees, while ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Aplos and ClearView CRM require third-party payment processors with additional transaction fees. Zeffy handles all payments directly with no extra costs.
Aplos limits support by plan tier, and ClearView CRM charges per user for access. Zeffy provides unlimited support for your entire team at no cost.
Zeffy tracks donor information, gift history, and generates receipts automatically at zero cost. Aplos charges $79/month plus fees while ClearView costs $500/month plus $50 per user for similar donor tracking features.
Yes, Zeffy provides donor management, online giving forms, and receipt automation without monthly fees. You avoid Aplos's $79/month cost and ClearView's $500/month plus per-user charges while keeping 100% of donations.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Aplos charges $79/month plus card fees and ClearView costs $500/month plus $50 per user. You keep 100% of every gift with Zeffy's platform.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Aplos costs $79/month plus transaction fees, and ClearView runs $500/month plus $50 per user plus card fees on every donation.
Zeffy includes donation forms, receipt automation, donor tracking, and payment processing at zero cost. Competitors like Aplos and ClearView charge monthly fees plus transaction costs for basic donor management features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
