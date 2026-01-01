Aplos VS Sumac

Aplos and Sumac help you track donors and manage funds, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and fund accounting — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Aplos and Sumac charge monthly fees plus card processing costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Aplos and Sumac focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy handles all your fundraising needs in one platform.
Aplos and Sumac limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Aplos charges $79/month plus card fees and Sumac adds monthly costs plus 2.9% + 30¢ per donation. You keep 100% of every gift.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, and raffles at no cost, while Aplos and Sumac require separate event software. You get donor tracking plus full event management in one platform.
Zeffy processes all payments free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Aplos and Sumac charge processing fees on every donation, reducing your fundraising impact.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. Aplos costs $79/month plus card fees, while Sumac charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation. You keep every dollar donated.
Yes. Zeffy includes donor tracking, payment processing, ticketing, auctions, and raffles in one platform. Aplos and Sumac require separate event software, creating extra costs and data silos.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
