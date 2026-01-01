Beacon VS Donorfy

Beacon and Donorfy help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Beacon and Donorfy charge monthly fees that scale with your database size. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations for your mission.
Beacon and Donorfy focus on donor management but lack fundraising tools like raffles, auctions, and ticketing. Zeffy includes everything you need to raise funds.
Beacon and Donorfy require separate payment processors with additional transaction fees. Zeffy handles all payments with zero processing costs.
Beacon charges monthly fees plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so 100% of donations reach your mission.
Donorfy's monthly fees increase as your donor database grows, penalizing your success. Zeffy provides unlimited donor records and full CRM features at zero cost, letting you scale without budget constraints.
Unlike Beacon and Donorfy that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor management, payment processing, and fundraising tools with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes. Zeffy provides complete donor management including contact profiles, gift tracking, automated receipts, and detailed reporting. Unlike Beacon and Donorfy that charge monthly fees, you get full CRM functionality at zero cost.
Zeffy covers all platform costs through voluntary donor contributions, not mandatory fees. You get donor management, payment processing, and fundraising tools with no monthly charges or transaction fees eating into your budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
