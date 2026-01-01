BetterWorld asks donors to pay processing fees at checkout. Salsa Labs charges $349/month plus 2.9% on donations — $4,188 yearly before you raise a dollar.
BetterWorld VS Salsa Labs
BetterWorld takes 2.9% + $0.30 per ticket and locks raffles behind paid subscriptions. Salsa Labs has no raffle tools at all. Zeffy charges zero fees and includes raffles free.
BetterWorld requires paid plans for raffles and stores. Salsa Labs built for enterprise teams with complex setup. Zeffy gives small nonprofits every tool in one place, free.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments. Salsa Labs limits ACH to recurring gifts only. Zeffy accepts credit cards, digital wallets, and bank transfers with no logins required.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and online stores at zero cost. BetterWorld locks key tools like raffles and stores behind paid plans, while Salsa Labs charges $349/month plus processing fees.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Salsa Labs limits ACH to recurring gifts only.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via live chat, email, and phone at no cost. BetterWorld's support structure isn't clear, and Salsa Labs charges $149/month minimum for priority help.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at zero cost. BetterWorld requires paid subscriptions for raffles, and Salsa Labs has no auction tools at all.
Never. Zeffy is 100% free regardless of how much you raise. Salsa Labs charges $349/month minimum, and BetterWorld asks donors to cover fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
