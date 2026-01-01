BetterWorld asks donors to pay extra fees at checkout. Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Both charge nonprofits — Zeffy doesn't.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Snap! Raise
💯
Betterworld asks donors to cover fees at checkout, and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. Zeffy covers all costs so 100% of donations reach your mission without asking supporters to pay extra.
🆓
Betterworld locks raffles and stores behind paid plans, and Snap! Raise only offers peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donation forms, ticketing, auctions, memberships, and donor management in one place at zero cost.
📅
Betterworld prioritizes corporate clients, and Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donor tracking, tax receipts, and email tools designed for nonprofits running year-round fundraising.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike BetterWorld and Snap! Raise, which lock key features behind paid plans or take 20% cuts, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and donor management — all completely free.
Zeffy offers live chat, email, and phone support from nonprofit experts who respond in 2-6 hours. Unlike competitors with unclear support or school-focused help, we're built specifically for nonprofits like yours.
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all fees so your donors give exactly what they intend, and you keep 100%.
BetterWorld locks key tools behind paid plans, and Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor management, and email tools that work year-round — all free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
