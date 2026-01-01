Blackbaud charges 2.99% plus annual fees for enterprise features. GiveBrite takes 5% from every donation or £10/month to avoid it. Both eat into your mission funding.
Blackbaud VS GiveBrite
Blackbaud requires enterprise contracts and takes 3% per transaction. GiveBrite charges £10/month or 5% per donation. Zeffy covers all fees so 100% goes to your mission.
GiveBrite locks raffles behind paid plans. Blackbaud doesn't offer them at all. Zeffy includes raffle tools with ticket tracking and compliance support at no cost.
Blackbaud requires hardware purchases and merchant account setup. GiveBrite has no in-person tools. Zeffy's tap-to-pay app works on any phone with zero fees.
Yes. Zeffy includes donations, events, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, CRM, and email tools at zero cost. Blackbaud requires enterprise contracts and separate products, while GiveBrite charges 5% platform fees or £10/month to unlock features.
No. Zeffy works right out of the box — create donation forms and launch campaigns in minutes. Blackbaud requires implementation timelines and technical staff, while GiveBrite needs setup calls and payment gateway approvals.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization. Blackbaud reserves quality support for $10,000+ contracts, and GiveBrite limits response times based on your plan tier.
Yes. Zeffy includes auction and raffle tools at zero cost — list items, track bids, and collect payments all in one place. Blackbaud requires their enterprise Altru product with implementation costs, while GiveBrite doesn't offer auctions at all.
No. Zeffy is 100% free with zero platform fees and no monthly subscriptions. GiveBrite takes 5% from every donation unless you pay £10/month, and Blackbaud charges processing fees plus merchant account costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
