Blackbaud charges $2,990 on every $100,000 raised plus annual fees. Mightycause takes $1,990. Both platforms charge fees that eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS Mightycause
Blackbaud takes 2.99% + $0.30 per transaction and Mightycause charges 1.99% + $0.30 per gift. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry.
Blackbaud requires third-party tools for raffles and stores, and Mightycause doesn't support auctions or merchandise sales at all. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and an online store in one platform with zero fees.
Blackbaud reserves phone support for enterprise contracts starting at $10,000+ and Mightycause limits priority help to paid plans starting at $99/month. Zeffy gives every nonprofit free access to live chat, email, and phone support from day one.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and email tools at zero cost. No upgrades needed, no feature gates. Both Blackbaud and Mightycause require paid plans or enterprise contracts for full functionality.
No. Zeffy works right out of the box with no setup required. Create campaigns in minutes without technical knowledge. Blackbaud requires implementation timelines and IT support, while Mightycause limits support to paid subscribers.
Never with Zeffy. You keep 100% of every donation with zero processing or platform fees. Blackbaud charges 2.99-3.5% plus monthly fees, while Mightycause takes 1.99% per transaction plus asks donors to cover up to 7.9% in fees.
Yes. Zeffy includes built-in auction and raffle tools at zero cost. List items, track bids, set ticket limits, and collect payments — all fee-free. Blackbaud requires enterprise subscriptions for auctions and has no raffle tools, while Mightycause needs third-party integrations for both.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit — no matter your size or budget. Blackbaud reserves quality support for $10,000+ enterprise clients, while Mightycause limits phone support to paid subscribers starting at $99/month.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
