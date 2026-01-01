Bloomerang and ClearView CRM help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Clear View CRM
💯
Bloomerang takes 1% of every donation plus card fees, and ClearView CRM costs $500+ monthly before you even start fundraising. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Bloomerang and ClearView CRM only track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles everything from donor management to event fundraising in one platform.
🤝
Bloomerang and ClearView CRM limit support to business hours and plan tiers. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, because small nonprofits can't wait until Monday morning.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs, Zeffy keeps 100% of your donations through voluntary donor contributions.
ClearView CRM costs $500+ monthly plus user fees before processing costs. Zeffy offers donor tracking, online forms, and event management at zero cost, letting you focus funds on your mission instead of software.
Yes! Zeffy processes donations, tracks donor history, sends receipts, and manages relationships in one platform. Unlike donor-only systems, you get complete fundraising tools without monthly fees or transaction costs.
Zeffy combines donor tracking with actual fundraising tools at zero cost. While traditional systems like Bloomerang and ClearView focus only on managing relationships, Zeffy processes donations, sends receipts, and tracks donor history in one platform.
Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs. ClearView CRM costs $500+ monthly plus $50 per user before processing fees. Zeffy offers the same donor management features with zero monthly fees or transaction costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript