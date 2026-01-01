Bloomerang and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang and Sumac charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bloomerang and Sumac focus only on donor tracking but require separate tools for events and fundraising. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Bloomerang and Sumac limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization, regardless of size or budget.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges 1% platform fees plus card fees, and Sumac requires monthly fees plus processing costs. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, donation forms, and CRM tools in one platform.
Unlike Bloomerang and Sumac that focus only on donor data, Zeffy combines donor management with actual fundraising tools. Track donor relationships, process gifts, send receipts, and run campaigns all in one place without paying monthly fees or transaction cuts.
Yes. Zeffy provides donor tracking, gift processing, automated receipts, and campaign management with zero platform fees. While competitors charge monthly subscriptions plus transaction fees, Zeffy operates on voluntary donor contributions, saving you thousands annually.
Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs, while Sumac requires monthly fees starting at $179 plus transaction fees. Zeffy operates with zero fees, funded by voluntary donor contributions. Small nonprofits save thousands annually while getting the same donor tracking, gift processing, and communication tools.
Traditional donor management software like Bloomerang and Sumac only track relationships but require separate tools for actual fundraising. Zeffy combines donor management with built-in donation forms, payment processing, and campaign tools in one platform, eliminating the need for multiple expensive subscriptions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
