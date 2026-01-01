Bloomerang and Tessitura offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Tessitura
💯
Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts, while Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy gives you donor management, email tools, and reporting at zero cost.
💳
Bloomerang and Tessitura require third-party payment setup and integration work. Zeffy handles all credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay out of the box.
🤝
Bloomerang and Tessitura limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited help through live chat, calls, and webinars whenever you need it.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut. You get donation processing, donor tracking, and email tools in one platform without losing money to transaction fees.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations. Zeffy is free for all nonprofits and includes donor management, fundraising tools, and payment processing that small organizations actually need.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track donor history, send thank-you emails, and process gifts without paying transaction fees or monthly subscription costs.
Zeffy gives you donor management without the hefty price tag. While systems like Tessitura cost $8,000+ monthly, Zeffy offers donor tracking, email tools, and payment processing for free. You keep 100% of donations.
Zeffy combines donor management with actual fundraising tools in one platform. Unlike traditional CRMs that charge card fees plus platform cuts, you get donor tracking, thank-you automation, and zero-fee donations together.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript